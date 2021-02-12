«Как не стыдно…»: Джанабаева блеснула упругими бедрами на откровенном снимке

Несколько лет назад экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева стала законной супругой Валерия Меладзе. Певица родила ему двух сыновей, старшему из которых уже 17 лет. В этом году Альбине исполнится 42 года. Она по-прежнему находится в прекрасной форме и радует фанатов своими смелыми снимками.

Ранее она показала им, как позировала для обложки популярного мужского журнала Playboy, чем вызвала шквал критики. На этот раз артистка решила ответить всем хейтерам, опубликовав в своем Instagram еще одно горячее фото.

«Ах, как не стыдно… За что? Зачем вы это выставляете? Умная ведь женщина…» — процитировала Джанабаева своих подписчиков и поблагодарила всех за внимание.

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