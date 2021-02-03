Располневшая Альбина Джанабаева удивила своим внешним видом

Жена Валерия Меладзе — Альбина Джанабаева — всегда отличилась стройностью и подтянутой фигурой. Но во время визита в Театр Табакова поклонники заметили, что 41-летняя женщина сильно поправилась. Альбина запечатлелась среди пустых кресел в зале театра, отдельные места в котором занимали манекены. К слову, певица выбрала черный наряд, который как известно, скрывает недостатки фигуры.

«Сходили с друзьями в театр… хорошая собралась компания, дружная, веселая», — подписала фото Джанабаева.

Некоторые фанаты были удивлены внешним видом артистки, но тем не менее отметили, что она, как всегда, прекрасно выглядит.

Напомним, в новогодние праздники певица с мужем и детьми отдыхала в Дубае. Пара воспитывает двух сыновей, младшему из которых, Луке, всего шесть лет. А старшего, Костю, Альбина родила музыканту 17 лет назад.

Смотрите также: