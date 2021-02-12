«Что за роскошная леди?» Алсу в корсете прикрыла сочную грудь атласным пиджаком

Алсу давно счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым, которому родила троих детей. Недавно певица, отвечая на вопросы фанатов в микроблоге, призналась, что мечтает стать мамой в четвертый раз. А пока она радует их своими свежими фотографиями.

На этот раз 37-летняя артистка опубликовала серию фото в Instagram, на которых позировала в черном корсете, накинув сверху пиджак из атласа бронзового оттенка. Подписчики остались в восторге от образа своей любимицы.

«Что за роскошная леди? Восхитительна! Красотка, супер! Очень красивая!» — писали пользователи Сети.

Отметим, что откровенные наряды, а уж тем более кадры — большая редкость для Алсу. Даже во время отдыха она не позволяет себе смелых образов и снимков, предпочитая наряды оверсайз.

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