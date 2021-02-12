«А со стола вытереть?»: Алла Пугачева сняла на видео, как Лиза танцуя убирается на кухне замка

Маленькая дочка Примадонны с удовольствием выполняет задание и звездной мамы, и педагога.

Лиза и Гарри Галкины, без сомнения, самые популярные дети нашей страны. В семилетних наследников Аллы Пугачевой и Максима Галкина влюблены все, без исключения, поклонники звездной пары.

Каждое видео с участием очаровательных близнецов, которое появляется в Instagram Примадонны или ее мужа, вызывает бурю эмоций у пользователей Сети. Обаятельные и не по годам смышленые Гарри и Лиза никого не оставляют равнодушными.

На этот раз Алла Пугачева поделилась в Instagram милым домашним роликом, на котором запечатлена Лиза и ее педагог. Девочка убирает на кухне и делает это все легко, как в танце. Судя по всему, воспитатель предложила Лизе провести творческий эксперимент и соединить приятное с полезным.

«Наша Мэри Поппинс (Оксана) внедрила творческий подход при уборке на кухне. Лизе нравится», — прокомментировала видео Алла Пугачева.

В кадре видно, как грациозно дочка Аллы Борисовны порхает по кухне от шкафчика к шкафчику, явно получая удовольствие от уборки и танцев.

«А со стола вытереть?» — говорит Примадонна за кадром.

Лиза кивает головой, берет белую салфетку и легким движением руки стол становится чистым.

В ролике появляется и брат Лизы, Гарри. Мальчик с восторгом наблюдает за тем, как сестренка с легкостью убирается на кухне.

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