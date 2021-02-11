«Какая я интересненькая!»: 71-летняя Пугачева «примерила» очки Гарри Поттера

В семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина не бывает скучно. Семилетние двойняшки звезд, Лиза и Гарри, всегда придумывают, чем повеселить родителей и развлечь себя. То устроят театральную импровизацию, то концерт на фортепиано, то – «примерку» Instagram-масок всей семьей.

В Сети появилось видео, как дети вместе с Примадонной «примеряют» очки Гарри Поттера. Это маска в микроблоге, которую можно выбрать для селфи. И Лиза с Гарри по очереди смотрят на себя через этот фильтр. Но и мама не отстает:

«Сейчас моя очередь, давайте я», — попросила детей мама. И удивилась: «Ух ты! Какая я интересненькая! Ля-ля-ля!».

71-летняя Пугачева в очках оказалась не похожа сама на себя. Но увиденное ей очень понравилось, и она снова попросила детей уступить ей очередь, чтобы «примерить» виртуальный образ.

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