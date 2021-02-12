«Хейтеры скажут: «фотошоп»: Канделаки ответила на критику, показав соблазнительные бедра

Накануне Тина Канделаки оказалась в центре всеобщего внимания. Все дело в том, что телеведущая опубликовала в своем Instagram весьма откровенный снимок, на котором позировала в ажурном корсете. Подписчики уличили ее в чрезмерном использовании программы для редактирования фото. Якобы Тина сильно увлеклась корректировкой своих форм. Брюнетка решила ответить подписчикам и доказать, что все ее формы — натуральные. В своем микроблоге она разместила короткий видеоролик с новой фотосессии, на котором показала соблазнительные бедра.

«Хейтеры скажут: «фотошоп», — подписала кадры Канделаки.

Телеведущая выбрала черное мини-платье, колготки и туфли на металлической шпильке. При этом она запечатлелась с ярко-синими патчами под глазами.

«Классно выглядите! Вах! Богиня! Секси!» — писали пользователи Сети.

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