Маникюр под цвет парео: Тина Канделаки в мини-бикини показала округлый бюст в лучах солнца

Тина Канделаки является одной из самых известных журналисток и бизнесвумен в России. Так быстро произносить фразы, как она, может далеко не каждый человек на телевидении. Ко всему прочему девушка построила карьеру и воспитала двоих детей. В свои 45 лет она может похвастаться стройной фигурой. Тина не скрывает, что регулярно занимается спортом. Тренировкам она выделяет по несколько часов.

Обычно Тина редко оголяется на камеру. Даже наряды ее сдержанные и лаконичные. Акцент на декольте и тонких щиколотках телеведущая делает, если статус мероприятия это позволяет. А в разгар зимы журналистка решила поделиться летним фото. В кадре она позирует на яхте в лучах солнца. При этом Канделаки облачена в трендовое мини-бикини болотного цвета и желтое парео, которое сочеталось с ее маникюром.

Бизнесвумен обнажила свою округлую грудь и изящные ноги. 45-летняя звезда вызвала восторг у поклонников. Многие отметили, что хотели бы так выглядеть. Но нашлись и те, кто нашел изъяны в ее фигуре. «Завидую вашей внешности», «Тина, не тяни на грех», «Не на Мальдивы ли вы случайно улетели?», «Какая ты прекрасная», «Грудь провисла, лиф уже не держит», «Точеная такая», «Вот это формы», — прокомментировали пост подписчики.

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