Истинная леди: 58-летняя жена Малинина прогулялась по солнечному Мюнхену в черном пальто и шляпке

Александр Малинин счастливо женат на Эмме Малининой вот уже 30 лет. Супруги давно обосновались в Германии, а их дети – 20-летние близнецы Фрол и Устинья – обучаются в лучших учебных заведениях Европы.

Эмма Малинина – бизнес-леди, она владелица медицинских центров в Мюнхене. Жена музыканта активно ведет микроблог, в котором рассказывает много полезного о стиле, красоте, самоуважении. Особое внимание поклонников привлекают ее наряды. Светская львица выглядит невероятно молодо, хоть и является дважды бабушкой, поскольку знает, как подать себя.

Накануне бизнес-леди прогулялась по солнечному Мюнхену в тотальном черном образе. Элегантная дама выбрала классическое приталенное пальто на пуговицах и шляпку.

«Если женщина хорошо обута, значит, она хорошо одета», — процитировала любимую Коко Шанель бизнес-леди.

Подписчики отметили, как красива фотография, но более всего эффектнее – сама Эмма на снимке. И усыпали красавицу комплиментами:

«Эмма, вам очень идет этот стиль! Вы-истинная леди!», «Стильно, пальто шикарное!», «Красавица, Эмма!», «Несомненно!!! И Сумочка тоже важна», «Вы просто чудесно выглядите», «Эмма, я с Вами согласна, фото прелесть», — пишут люди.

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