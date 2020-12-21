«К моде отношусь как к искусству»: Эмма Малинина выгуляла пальто-халат с кроссовками и сливовой сумкой-тоут

56-летняя жена музыканта Александра Малинина Эмма вновь отправилась на прогулку по Лондону в компании с 20-летней дочкой Устиньей. И не изменила своему стилю, облачившись в модное пальто-халат песочного цвета, кроссовки, обнажившие тонкие щиколотки, а в качестве аксессуара выбрала сливовую сумку-тоут.

Дочка Малининой запечатлела маму на фоне новогодней елочки, снимком Эмма поделилась у себя в Instagram. И раскрыла секрет своего стиля.

«Я к моде отношусь как к искусству, изучаю и всегда просматриваю новости, — объяснила жена Малинина.

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«Придерживаюсь стиля спорт-шик. Обожаю брюки и джинсы с высокой посадкой сочетать с туфлями на низком каблуке или низком ходу», — отметила Эмма Малинина. И подчеркнула: «С кроссовками нужно быть осторожнее, подбирать с особой тщательностью – ведь они могут перетянуть весь акцент на себя».

«Многие меня спрашивают, как выглядеть современно? Вот моя формула: джинсы, обувь и сумка всегда должны быть в последних тенденциях», — убеждена модница. Если аксессуары, которые дополняют образ, устарели, то возникает «эффект нафталина», и весь аутфит уже не будет выглядеть стильно.

За трендами в мире денима Эмма Малинина тщательно следит и пополняет гардероб актуальными моделями джинсов два раза в год. Причем, не всегда это люксовые бренды.

«Джинсы сразу показывают, насколько ты в теме! А по несколько лет носить их можно разве что на даче. В демократичных марках следят за тенденциями, и можно покупать там недорогие актуальные фасоны», — подсказала супруга звезды.

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