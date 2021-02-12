«В первый раз больше угадали»: Валерия приоткрыла тайны второго сезона шоу «Маска»

Звезда проговорилась, что на этот раз интриги будет еще больше, а также объяснила, что участники проекта – это не просто костюмированные инкогнито.

На телеканале НТВ 14 февраля состоится премьера второго сезона музыкального шоу «Маска» — самого таинственного проекта в эфире. 14 абсолютно новых персонажей, пятеро членов жюри, один из которых неизвестен до сих пор, и много ярких выступлений – все это ждет поклонников уже совсем скоро.

Перед премьерой сезона организаторы провели ряд прямых эфиров с судьями, среди которых певица Валерия. Звезда приоткрыла некоторые тайны второго сезона. Она подчеркнула, что не знает, кто именно скрывается в костюмах персонажей и предметов. Однако проговорилась:

«Мне кажется, мы в первый раз больше угадали, чем в этот раз. Потому что ну очень сложно», — подчеркнула звезда.

Певица приоткрыла еще одну тайну второго сезона: «Там интриги будет больше. И в этом будет его сила».

Относительно персонажей, которые в новом сезоне выйдут на сцену, Валерия высказалась так:

«Солнце нереальное! Да на самом деле, все Маски потрясающие! Мы же их видели вблизи – как все это сделано оригинально, это ж характеры, не просто костюмы. Каким-то образом создаются характеры, и это так здорово».

Валерия призналась, что у нее нет желания непременно всех отгадать. Ей больше нравится, когда участникам удается запутать жюри. От второго сезона певица ждет настоящих открытий и приятных неожиданностей.

«Чтобы в этом сезоне меня удивил кто-то также, как, например, меня удивила Оксана Федорова – я знать не знала, что она поет! Вот я хочу испытать нечто подобное, сказать «этого не может быть!» Я хочу удивляться», — рассказала о своих ожиданиях звезда.

Напомним, в первом сезоне музыкального шоу победу одержал участник в костюме Льва. Жюри до самого финала было уверено, что там скрывается Никита Пресняков. Однако, выяснилось, что это – Анатолий Цой.

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