Бабушка с внучкой: певица Валерия впервые понянчилась с малышкой Селин

Певица Валерия, впервые ставшая бабушкой в январе, долгое время не могла познакомиться с внучкой – она пропустила выписку из роддома, так как находилась заграницей, затем ее настиг коронавирус, который сама звезда перенесла довольно легко, а вот ее муж Иосиф Пригожин вынужден был бороться за жизнь. Однако, все сложности и преграды остались позади, и Валерия, наконец, смогла увидеться с внучкой.

Валерия поделилась трогательным снимком в своем микроблоге, на котором позирует с младшим сыном Арсением Шульгиным и малышкой Селин.

«Счастье мое бесконечное», — подписала фото Валерия.

Молодой отец держит на руках месячную дочурку, а бабушка не сводит нежного взгляда с внучки. Подписчики признались, что от снимка веет невероятной любовью и теплотой, и хотели бы чаще видеть бабушку с внучкой в микроблоге.

«Какая любовь в глазах», «Поздравляю Вас, Валерия! Это счастье быть бабушкой», «На кого похожа ваша принцесса Селин», «В одном снимке столько нежности и любви! Берегите друг друга и будьте счастливы!», «Очень рада за вас и вашу семью! еще раз поздравляю!!! Крепкого здоровья и счастья малышке», «Такие милые, как будто сын говорит, мама смотри на это чудо, принимай, он наш», — пишут люди.

Напомним, у Валерии трое детей от брака с продюсером Александром Шульгиным – дочь Анна, ставшая не так давно Шеной, и сыновья Артемий и Арсений.

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