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Папин поцелуй: Николаев показал редкие кадры со старшей дочкой

Музыкант с семьей отдыхает в США.

Папин поцелуй: Николаев показал редкие кадры со старшей дочкой
Игорь Николаев. Фото: Global Look Press

Около месяца назад Игорь Николаев с семьей улетел в США. В Майами живет его старшая дочь от первого брака — Юлия. Девушка работает в сфере медицины, а в свободное время увлекается верховой ездой. Этому навыку она решила обучить и свою сводную сестренку — младшую дочь музыканта Веронику. Прошлой осенью девочке исполнилось пять лет.

В своем Instagram Игорь Николаев разместил кадры, на которых трогательно поцеловал старшую дочь в знак благодарности за ее доброе дело.

«Спасибо старшей дочке Юле за то, что нашла время и возможность для тренировок и сделала свое хобби любимым занятием Вероники!» — написал Николаев.

Стоит отметить, что Вероника мастерски держалась в седле и обращалась с уздой.

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