«Наконец-то мы в Майами!»: Игорь Николаев подловил плескающуюся в бассейне дочку

Игорь Николаев счастлив в браке с Юлией Проскуряковой. У них подрастает дочка Вероника. Певец признается, что быть отцом пятилетней девочки — очень ответственно. У него есть взрослая дочь Юлия от первого брака, которая животе в США. Он признавался, что за первого ребенка не чувствовал такой ответственности, так как был молод. К слову, девушка поддерживает с ним теплые отношения и любит свою младшую сестру.

Новый год Николаев встретил в замке Аллы Пугачевой с семьей. Он даже сыграл на фортепиано с семилетним Гарри Галкиным. А вот на днях музыкант покинул Россию. Он приехал с семьей в Майами, где живет его старшая дочь. Они уже побывали на пляже, а теперь артист запечатлел, как пятилетняя наследница плескает в бассейне с видом на океан. Малышка резвилась в воде и даже ныряла на глубину.

«Наконец-то мы в Майами! Уииии! Ураааа!» — поделился он эмоциями. «Ну вот и солнечный денек! А мы семьей отправляемся в Диснейленд, где завтра отметим мой ДР, катаясь на аттракционах и поедая хот-доги и гамбургеры с картошкой фри — дико не полезно, но жутко вкусно!» — похвастался Николаев.

Поклонники порадовались за артиста. Многие отметили, что его дочка заметно подросла. «Как у вас классно! Буду рада всем!», «Никуся русалочка красавица наша», «Правильно, отрывается тоже надо», «Вот, точно‼️ Это вы с моей сестрой в один день отмечаете день рождения», «Завидущие глаза. Так и манит бирюза!», «Вероника, это лучик счастья!», «Вы такие счастливые», — прокомментировали пост подписчики.

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