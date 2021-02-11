Жемчуг и воланы: Рудковская в мини-платье Chanel появилась на музыкальной премии

В Москве проходит одно из главных музыкальных событий года – V церемония награждения премии «Новое Радио AWARDS». Победители будут названы в разных номинациях – лучший артист и артистка, лучшая группа, коллаборация и так далее. Среди певцов на статуэтку поспорят — Дима Билан, Макс Барских, Тима Белорусских, NILETTO, JONY.

Появилась на церемонии и продюсер Билана – Яна Рудковская. Блондинка выбрала черное шелковое платье Chanel с многослойными воланами на коротких рукавах и юбке. Образ дополнила колье с двумя массивными жемчужинами. Журналистам рассказала, как обстоят дела с судебным процессом, который она решила затеять с одним из интернет-изданий.

«Наш сын здоров. Он прошел все процедуры. Развит для 8 лет. Будем ходатайствовать, чтоб процесс был открытым», — сказала Рудковская.

Напомним, в прошлом году в одном из СМИ появилась информация, которая, по словам Рудковской, очерняет ее сына Сашу Плющенко.

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