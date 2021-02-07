Рудковская в комбинезоне итальянского бренда за 93 тысячи рублей прогулялась в зимнем лесу

О любви Яны Рудковской к Dior известно всем ее поклонникам. Иногда блондинка делает исключения и появляется на публике в нарядах других брендов. На этот раз она решила прогуляться в заснеженном лесу в комбинезоне итальянской фирмы ODRI. Продюсер выбрала черный наряд с объемным меховым капюшоном. На официальном сайте бренда стоимость такого комбинезона составляет чуть более 93 тысяч рублей. Компанию в лесу Яне составил огромный породистый пес. Видеороликом с прогулки блондинка поделилась в своем Instagram.

«Ух, какая красивая зима! Волшебная красота! Сказочно красиво!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Рудковская в четвертый раз стала мамой. Сына Арсения родила суррогатная мать. В начале января блондинка отметила свой 46-й день рождения.

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