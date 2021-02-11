«Котяра доволен»: очередное видео с ласковым Дзюбой появилось в Сети

На сей раз все пристойно, можно показать детям.

Ноябрь 2020-го был ознаменован интимным видео Артема Дзюба, которое слили в Сеть. Его не обсудили только ленивые. И даже Иван Ургант на Первом канале во время своего вечернего шоу поддержал футболиста, заметив, что это не самый ужасный способ снять стресс.

После скандала, даже несмотря на поддержку со стороны знаменитостей и просто обычных людей, спортсмен долго не появлялся на публике и не публиковал в Сети кадры из личной жизни. Но время лечит все. Сейчас Артем отдыхает вместе с семьей в Дубае, наслаждаясь солнцем, морем и местными достопримечательностями.

Однако былые «подвиги» звезды до сих пор дают свои отголоски. Обнародованное в Instagram Дзюбы видео, где он в зоопарке с жутко довольным видом кормит львицу, некоторые шутники не смогли оставить без внимания.

«Котяра доволен. Дзюба тоже. Тоже своего рода удовольствие!», «Ласковый какой», «Два котика», «Это видео посимпатичнее», — прокомментировали пользователи Сети.

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