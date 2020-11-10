«Этот жест будет посвящен тебе!»: Ургант поддержал Дзюбу в эфире Первого канала

Иван Ургант начал свое вечернее шоу на Первом канале со скандальной истории с участием Артема Дзюбы. Журналист удивился, что интимная жизнь человека оказалась на первых строках таблоидов и в топе обсуждений россиян. Напомним, из-за слива личных видеокадров компрометирующего характера в Сеть, футболиста отстранили от матчей.

«Кому это может быть интересно? Имеет смысл обсудить? Там и новости нет…» — вопросил Иван в начале передачи. Однако продолжил.

Ведущий «Вечернего Урганта» заметил, что игрок заставил людей забыть про все сложности, которые произошли в этом непростом году. «Простым, надежным и понятным всем россиянам способом, обратившись к опыту наших отцов!» — пошутил Иван.

Он предложил замолчать «всем лицемерам», заметив, что Артем не может нанести никакого вреда команде.

«Судя по тому, как снимают наши футболисты стресс, это самый безобидный способ. В конце концов, не стулом же он человека ударил. Я не думал, что буду это когда-нибудь говорить, но это делают все мужчины. В подростковом возрасте вообще все! И приятно, что Артем в 32 года сохранил такой юношеский кураж, редкую непосредственность!» — прокомментировал Ургант.

В заключении своей речи, он, согнув кулак и выдвинув вперед руку, обратился к Дзюбе: «В следующем году этот жест будет посвящен тебе! Работаем, ребята!»

Отметим, что свое шоу Иван всегда начинает именно с этого движения.