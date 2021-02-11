«Делюсь веселым видео»: Навка вслед за звездами «Дома-2» устроила «купание» в мишуре

Недавно певица Жасмин организовала вечеринку для звезд в честь девятилетия своей дочери Маргариты. Здесь по моде последних праздников было организовано «купание» в мишуре.

Ранее таким же способом развлекались звезды «Дома-2», которые праздновали полгодика маленького Стефана Оганесяна, отпрыска известной пары телепроекта Саши Черно и Иосифа Оганесяна. Компанию веселой чете тогда также составил Степан Меньщиков.

Жасмин тоже поддержала тренд на «сухое» купание и «поплавала» в шуршащем серпантине вместе с Татьяной Навкой. Фигуристка обнародовала видео с этим развлечением в личном блоге.

«В преддверии китайского Нового года делюсь с вами веселым видео! Детство в нас будет жить вечно! Хорошо, когда на детском празднике тоже можешь почувствовать себя ребенком и быть на одной волне со своими детьми! И не важно, шесть, семь, девять или три годика, главное, весело, радостно и позитивно всем. Важно уметь отдыхать и веселиться от всей души, понимая своих детей! Чувство юмора и жизненный позитив с нами всегда!» — подписала она кадры.

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