Дискотека и шоу мыльных пузырей: Черно закатила вечеринку в честь 6-месячного сына

Однако мальчик не смог в полной мере оценить праздник.

Экс-звезды шоу «Дом-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян этим летом впервые стали родителями. У них родился мальчик Стефан, накануне малышу исполнилось 6 месяцев.

В честь этого события родители устроили дома вечеринку, украсив дом воздушными шарами и пригласив друзей с детьми. Специально для малышей аниматоры провели веселые игры и показали шоу мыльных пузырей. Кроме того, была организована дискотека в мишуре. Она особенно впечатлила Иосифа, который с удовольствием танцевал под «Любимку» Niletto, обваливаясь в шуршащих нитях.

Дети и их родители были счастливы! Вот только виновник торжества Стефан не смог до конца оценить веселья. В самый разгар праздника малыш устал и прилег прямо на ковер.

«Ну это точно мой сын», — шутливо прокомментировала поведение сына Саша.

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