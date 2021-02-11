«Просто так»: Волочкова в олимпийке на голое тело не постеснялась обнажить «ложбинку греха»

В начале года Анастасия Волочкова пышно отметила свой 45-летний юбилей. На вечеринке у балерины присутствовали многие звезды шоу-бизнеса, сама виновница торжества в качестве сюрприза выступила с балетной партией перед дорогими гостями. Но одним вечером празднование дня рождения не ограничилось — Волочкова продолжила отмечать еще несколько дней.

Несмотря на возраст, балерина продолжает выступать в пуантах. Фигура ей позволяет, и Волочкова очень гордится тем, что сохранила себя в отличной форме. Более того, она не стесняется откровенных снимков, позируя подчас в бикини на морозе или в ледяной купели обнаженной.

На этот раз балерина запечатлелась в олимпийке на голое тело, засветив «ложбинку греха» в глубоком декольте кофты. «Просто так», — подписала снимок танцовщица. Компанию ей составил роскошный букет цветов — очевидно, от очередного поклонника.

Смотрите также