Все худшее сразу: Анастасия Волочкова вышла в свет в наряде-антитренде

Звезда российского балета Анастасия Волочкова, пожалуй, может считаться анти-иконой стиля. Образы артистки далеки от идеальных. Она явно транслирует полное равнодушие к последним трендам, а вместе с ним и наличие не очень хорошего вкуса вкупе с отсутствием чувства меры и стиля.

Вероятно, Анастасии Волочковой совершенно некогда смотреть программу «Модный приговор» на Первом канале. Во время эфиров Эвелина Хромченко, знающая о моде все и даже больше, регулярно призывает запутавшихся в трендах дам на свой сайт, где популярно все разъясняет.

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Результат, в итоге, получается плачевный. Балерина вышла в свет в наряде в стиле «я надела все худшее сразу».

Рваные джинсы, обтягивающая кофточка с кружевами, норковая шубка – все это, увы, даже не вчерашний день. Но Настя Волочкова явно выше этого.

Она смело позирует фотографу на светском мероприятии и делится снимком в Instagram, запрещая его комментировать.

«Насыщенный сегодня день», — подписала балерина фото.

Пожалуй, теплые сапожки, с которыми балерина не расстается даже дома,- единственная трендовая вещь. Да, они возвращаются и заправленные в них брюки – тоже.

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