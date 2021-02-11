«Этого красавца я давно приметила»: Бородина снова завела кота после трагедии с предыдущим питомцем

Телеведущая Ксения Бородина не раз признавалась, что обожает братьев наших меньших. В семье девушки постоянно есть питомцы. Собака Берти у нее уже давно, а вот с котами Бородиной что-то не везет, хотя звезда их просто обожает. Британец Шанти пропал полгода назад, о нем горевали все члены семьи. И немного погодя решились на нового питомца – мейн-куна Каспера.

Незадолго до Нового года у Бородиной приключилась беда – у Каспера остановилось сердце. Девушка долго оплакивала его и даже заявила, что больше не станет заводить котов. Но близкие за нее все решили – накануне у них дома появился замечательный серенький комочек – мейн-кун Цветан.

«Все сделали за меня в эти выходные папа и дети, это был невероятный сюрприз! Хотя я сутками сидела и смотрела Мейн-Кунов и фотки Каси и все не могла поверить.. Этого красавца я давно приметила, потому что он одно лицо с Каспером, они очень похожи! Дай Бог, чтобы все было хорошо, а вы пожелайте нам удачи», — попросила Бородина.

Новый питомец и вправду очень похож на предыдущего. Он очень игривый, рассказала хозяйка, а еще у него, скорее всего, поменяется кличка.

Смотрите также