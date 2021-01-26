«Огонек!»: Бородина зажигательно сплясала на юбилее Бузовой под «Руки вверх!»

Телеведущая присутствовала на дне рождения коллеги вместе с мужем Курбаном Омаровым.

Певица, телеведущая Ольга Бузова устроила грандиозное празднование своего 35-летия в кругу звезд. Девушка пригласила множество друзей, коллег, знакомых, закатив настоящее пиршество с представлением, трехметровым тортом и дискотекой.

В качестве музыкального хедлайнера вечера выступил Сергей Жуков и группа «Руки вверх!». Артист исполнил хиты из 90-х, под которые прошла юность большинства собравшихся на вечеринке Бузовой. Среди гостей — и телеведущая Ксения Бородина с мужем Курбаном Омаровым. Девушка с удовольствием пустилась в пляс под старые знакомые мелодии.

«Огонек!» — подписал видео Курбан Омаров.

На кадрах Бородина в платье-пиджаке с вышивкой зажигательно танцует и подпевает Жукову вместе с другими гостями вечеринки.

К слову, день рождения Ольга Бузова отметила дважды — сначала в кругу семьи, устроив званый ужин в ресторане, затем в присутствии десятков гостей и журналистов.

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