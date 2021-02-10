«Одному из нас страшно»: Виторган с сыном от Собчак посетили экстрим-парк в Сочи

Брак Ксении Собчак и Максима Виторгана закончился в 2018 году, когда в Сети стали обсуждать расставание телеведущей и актера. В начале 2019-го слухи подтвердились – муж и жена объявили, что давно не живут вместе. Однако, развод не повлиял на их родительские обязанности перед общим сыном Платоном. Четырехлетний наследник одинаково много проводит времени не только с мамой, но и с отцом.

Недавно Платон вернулся из путешествия на Мальдивы с мамой. И сразу же поспешил к отцу, который взял его в Сочи. Там папа с наследником отдыхают активно – гуляют в горах, посещают банный комплекс, много общаются и веселятся. Виторган поделился снимком, на котором позирует с сыном на большой высоте, в экстрим-парке.

«Есть ощущение, что одному из нас страшно и он держится за другого, да? Skypark отличный, мост — восторг, bangi — ужас! Но надо будет вернуться и прыгнуть… когда Платон подрастет … Ну в смысле, прыгать-то ему», — подписал отец.

На фотографии Виторган в полуприседе держит сына обеими руками, а мальчик при этом беззаботно и довольно улыбается, показывая беззаботно в камеру жест «V».

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