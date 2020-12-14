«Поймал зайца»: Виторган схватил сына от Собчак за «уши» на шапке

Звезда театра и кино Максим Виторган в браке с журналисткой Ксенией Собчак прожили семь лет. За это время у них на свет появился сын, которого назвали Платоном. К слову, для эпатажной блондинки ребенок стал первенцем, а вот актера сделал многодетным отцом – от первого брака у Виторгана двое взрослых детей, дочь Полина и сын Даниил.

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Развод Собчак и Виторгана состоялся осенью прошлого года. Сын Платон остался с матерью, но отец исправно выполняет свои родительские обязанности. Минувшим летом он брал наследника с собой в отпуск, с его матерью они объединились, чтобы устроить праздник на четырехлетие Платона, кроме того, он регулярно проводит с ним выходные.

Минувший уикенд не стал исключением, и отец с сыном отлично повеселились на улице. «Поймал зайца!», — сообщил Виторган в Instagram, держа за «ушки» на шапке сына.

А позже они с мальчиком отправились в игровую комнату, где розовощекий Платон от души побегал по лабиринту.

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