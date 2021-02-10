Вся такая сочная: Яна Кошкина томно обнажила аппетитную грудь

Актриса и телеведущая Яна Кошкина давно и прочно заслужила титул секс-символа современности. Все образы звезды полны чувственности и эротизма. Яна Кошкина прекрасно осведомлена, какое впечатление ее дерзкие фотографии производят на поклонников, и обожает баловать их соблазнительными кадрами. Кажется, Яна Кошкина может обыграть любую ситуацию и превратить ее в откровенную сцену.

На этот раз звезда шоу «Однажды в России» поделилась кадрами из гримерки. Пока мастер по волосам делала Яне Кошкиной укладку, та сумела пококетничать перед камерой.

Брюнетка запечатлела, как ей наводят красоту, и как бы невзначай продемонстрировала глубокий вырез своего черного наряда с воротничком.

Красивым наманикюренным пальчиком Яна Кошкина, как стрелочкой, показывает, куда всем надо смотреть. Не в глаза, как может показаться! Бархатная кожа красиво оттеняется темной тканью, которая подчеркивает идеальную форму груди.

Очевидно, что в ответ на этот кадр актриса получила массу восторженных реакций в директ.

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