«Эх, жаль голышом в воду не свалилась»: Кошкина в бикини засветила манящий «орешек» в Турции

Соведущая Павла Прилучного в программе «Короли фанеры» свои каникулы проводит с шиком и на себе не экономит.

Яна Кошкина — девушка яркая и привлекательная. Вот только историк моды Александр Васильев считает, что выглядит актриса чересчур вызывающе и слишком откровенно. Соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале советовал ей пересмотреть свой гардероб и отказаться от нарочито пикантных нарядов. По словам искусствоведа, Яна использует образ доступной красотки. При этом Васильев считает, что с возрастом Кошкиной придется отойти от этого амплуа в творчестве.

К слову, Александр Градский по достоинству оценил вокальные данные актрисы, когда та пришла на слепые прослушивания проекта «Голос». Мэтр был удивлен тем, как чисто и душевно Яна исполнила первые стоки выбранного ею музыкального произведения. Но вместе с тем нашел к чему придраться.

Надо ли говорить, что Кошкина не обделена мужским вниманием. Ей даже приписывали роман с бывшим мужем Кристины Асмус — Гариком Харламовым. Поклонники подозревали, что Яна вполне могла составить конкуренцию Агате Муцениеце, когда та была еще замужем за Павлом Прилучным.

На одной из фан-страничек Яны Кошкиной появились пикантные летние кадры, которые ранее сама актриса публиковала в личном профиле. Она предстала во всей красе, сексуально поплескавшись в бассейне. При этом Яна лежала на надувном матрасе, демонстрируя идеальную фигуру в белом купальнике.

«Дорого-богато», «Нимфа», «Срамота! Как бедрами виляет», «Шикарная женщина», «А что, есть чем вильнуть», «А где Гарик?! У вас же любовь?!», «Милашка», «Задорный орешек», «Аууф! Бьемся в экстазе… шикарное тельце», «Мда… фигурка такая!! Стройняшка», «Как вы еще у Агаты ее муженька Пашку не увели?! Все-таки вдвоем на одной съемочной площадке», «Зачем ей Прилучный?! У нее же роман с Гариком», «Ослепительная», «Манящая какая», «Эх, жаль голышом в воду не свалилась», — пишут фолловеры.

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