Как Меган Маркл: принцесса Евгения родила сына в том же госпитале, где и жена принца Гарри

Британцы были удивлены такому выбору, но у него есть вполне логичное объяснение.

Накануне вместе с Великобританией ликовали и все страны, в которых обожают королевскую семью Англии. 9 февраля впервые стала мамой внучка Елизаветы II, принцесса Евгения Йоркская, осчастливив свою бабушку очередным правнуком.

Первый снимок новорожденного малыша через несколько часов появился в аккаунте принцессы Евгении в Instagram.

Кстати, выбирая клинику, где ее первенец появится на свет, принцесса Евгения не стала доверяться специалистам, принимавшим троих наследников по очереди герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, а ранее – сыновей принцессы Дианы Уильяма и Гарри. Госпиталь Святой Марии в Лондоне уже традиционно считается местом, где появляются на свет монаршие особы.

Евгения эту традицию нарушила, отправившись рожать в Портлэндскую клинику, чем накликала на себя гнев недоброжелателей. Ведь в этом же госпитале произвела на свет своего первенца Меган Маркл.

Между тем заподозрить принцессу Евгению в слепом подражании жене принца Гарри нельзя. Все объясняется просто: в Портлэндском госпитале появилась на свет сама внучка Елизаветы II.

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