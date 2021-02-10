«Все хорошо»: Подольская в розовом пуховике запечатлелась на прогулке с коляской

Накануне в СМИ появилась информация о том, что 38-летняя Наталья Подольская заразилась коронавирусом. Преданные фанаты распереживались, ведь у артистки на руках маленький ребенок, которому нет еще и четырех месяцев. Наталья решила их успокоить, опубликовав в своем Instagram снимок с прогулки. Певица запечатлелась в розовом пуховике и очках с розовыми стеклами рядом с детской коляской.

«Все хорошо», — подписала фото Подольская.

Напомним, что в октябре прошлого года Наталья Подольская стала мамой во второй раз. Сына Ивана она родила Владимиру Преснякову, с которым живет в браке более десяти лет. Также у пары подрастает старший сын Артемий, которому пять лет.

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