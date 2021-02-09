СМИ: Наталья Подольская заболела коронавирусом

Коронавирус продолжает бушевать на планете, в марте уже исполнится год как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию болезни. И новая зараза не щадит ни бедных, ни богатых, ни знаменитых, ни обывателей. CoViD-19 перенесли принц Уэльский Чарльз, звезды Голливуда Том Хэнкс и Ольга Куриленко, отечественные музыканты Стас Михайлов и Лев Лещенко, певицы Надежда Бабкина и Валерия.

Telegram-канал Mash сообщил, что молодая мама Наталья Подольская тоже оказалась в числе жертв коронавируса.

Недомогание жена Владимира Преснякова-младшего почувствовала в начале февраля. И это притом, что дважды мама, у которой на грудном вскармливании находится трехмесячный сынок Ваня, соблюдала все ограничения и по минимуму бывала в свете.

У Подольской и Преснякова есть старший сын Артемий, его CoViD-статус, сообщает СМИ, отрицательный.

К слову, недавно продюсер Иосиф Пригожин вышел на связь с поклонниками и сообщил, что находясь в Дубае, заболел коронавирусом вместе с женой Валерией. Ему пришлось буквально сражаться за свою жизнь при помощи медиков.

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