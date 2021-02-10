«Ох, глаз не отвести!»: Ксения Новикова из «Блестящих» подразнила сочным бюстом в алом платье

В этом году солистке «Блестящих» Ксении Новиковой исполнится 41 год. Блондинка ведет активный образ жизни, занимается фитнесом, о чем рассказывает в своем Instagram. На этот раз Ксения решила поделиться с фанатами снимком, на котором позировала в алом платье, блеснув эффектным декольте. Поверх блондинка накинула шубу из лисы.
«Ох, глаз не отвести! Яркая, красивая! Обалденная! Красотка! Просто Богиня!» — писали пользователи Сети.
Добавим, что у артистки растут двое сыновей от Андрея Середы. Пять лет назад Новикова вышла замуж за бизнесмена Алексея Сорокина, но брак продлился всего три года. Сейчас певица активно занимается благотворительностью, защищая права и интересы семьи.