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«Ох, глаз не отвести!»: Ксения Новикова из «Блестящих» подразнила сочным бюстом в алом платье

Образ артистка завершила шубой из лисьего меха.

«Ох, глаз не отвести!»: Ксения Новикова из «Блестящих» подразнила сочным бюстом в алом платье
Ксения Новикова. Фото: instagram.com/ks_novikova_official

В этом году солистке «Блестящих» Ксении Новиковой исполнится 41 год. Блондинка ведет активный образ жизни, занимается фитнесом, о чем рассказывает в своем Instagram. На этот раз Ксения решила поделиться с фанатами снимком, на котором позировала в алом платье, блеснув эффектным декольте. Поверх блондинка накинула шубу из лисы.

«Ох, глаз не отвести! Яркая, красивая! Обалденная! Красотка! Просто Богиня!» — писали пользователи Сети.

Добавим, что у артистки растут двое сыновей от Андрея Середы. Пять лет назад Новикова вышла замуж за бизнесмена Алексея Сорокина, но брак продлился всего три года. Сейчас певица активно занимается благотворительностью, защищая права и интересы семьи.

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