Ксения Новикова показала архивные снимки ныне покойной Жанны Фриске

Экс-солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова поделилась в своем Instagram архивными снимками, на которых была и Жанна Фриске. Обе артистки входили в первый и второй «золотой» состав девичьего коллектива. Фриске начала свою музыкальную карьеру именно с этой группы в 1996 году.

«Невероятно красиво! Какие классные! Жанна…» — писали пользователи Сети.

Напомним, что в 2003 году Жанна Фриске ушла из «Блестящих» и занялась сольной карьерой, которая продолжалась в течение десяти лет. Пять лет назад она умерла от онкологического заболевания. У нее растет сын Платон от Дмитрия Шепелева, которому в этом году исполнилось семь лет.

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