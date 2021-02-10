«Уже не папина дочка!»: Лиза Арзамасова в купальнике блеснула прелестями фигуры

Лиза Арзамасова в декабре прошлого года тайно вышла замуж за постановщика ледовых шоу Илью Авербуха. На роспись в ЗАГС актриса из ситкома «Папины дочки» пришла в нежно-голубом платье невесты с открытыми плечами, но без фаты. Возлюбленная фигуриста едва сдерживала слезы, давая обеты перед женихом. Этот момент стал для Лизы одним из самых волнительных. Напомним, что Арзамасова неплохо поладила со своим пасынком. Мартин прекрасно относится к молодой мачехе. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин уверен, что следующей остановкой в жизни Лизы и Ильи станет роддом.

На одной из фан-страничек Лизы Арзамасовой появилось ее редкое фото в купальнике. Таким кадрами актриса делится лишь изредка. Перед объективом фотокамеры возлюбленная Ильи Авербуха позировала в секси-бикини, похваставшись идеальными стройными бедрами и упругим «орешком».

«Красивая и очень нежная», «Уже не папина дочка!», «Помню вас с косичками и в очках! А тут такая барышня», «Милая девчушка», «Такого мы еще не видели», «Неужто выросла?!», «Повезло же Авербуху», «Замужем! Незачем оголяться», «Ни грамма целлюлита», «Шикарные формы», «Девочка-припевочка», «Повзрослела?!», «Из девочки в красавицу лебедя», «Милашка, очень обаятельная», — пишут фолловеры.

Смотрите также: