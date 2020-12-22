«Лиза, мы тебя упустили!»: Марина Газманова отреагировала на свадьбу Арзамасовой и Авербуха

Под постом о свадьбе с Ильей Авербухом у 25-летней актрисы Лизы Арзамасовой можно увидеть десятки поздравлений от звезд отечественного шоу-бизнеса. Деятели кино, музыканты, спортсмены и шоумены — все желают счастья и долголетия новой семье. Теплыми словами отметилась и супруга Олега Газманова.

«Лиза, мы тебя упустили, но ты в надежных руках! Счастья вам! Горько», — написала в комментариях Марина Газманова. «Спасибо, Марина! С юмором и комплиментарно!» — ответила ей красавица-невеста.

Под «упустили», очевидно, имелся в виду вероятный роман Лизы Арзамасовой и Родиона Газманова. Слухи об этой паре ходили давно. Певец и актриса появлялись вместе на различных мероприятиях в качестве ведущих или просто хороших друзей. У них даже был совместный спектакль. А летом 2020 года 39-летний Родион выпустил откровенный клип про любовь на расстоянии, в котором Лиза сыграла его девушку.

Можно предположить, что наследник Газманова проиграл в любви известному фигуристу. Однако в прессе гуляет информация, что тайный роман Арзамасовой и Авербуха начался еще много лет назад, так что, скорее всего, Родион все эти годы был просто другом. Но это «упустили» явно неспроста…

Смотрите также: