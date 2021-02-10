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Рядом с мужем: Королева не смогла скрыть пышный бюст за искрящимся жакетом

Артисты побывали на празднике у Аниты Цой.

Рядом с мужем: Королева не смогла скрыть пышный бюст за искрящимся жакетом
Наташа Королева. Фото: Global Look Press

На днях Анита Цой отмечала свой 50-летний юбилей. На празднике побывали многие звезды, в числе которых были Наташа Королева и Тарзан. Для торжественного вечера певица выбрала наряд в темных оттенках – черный топ и искрящийся жакет, которым не смогла скрыть свой пышный бюст. Снимком, на котором она позирует рядом с мужем, поделилась в своем микроблоге.

Тарзан и Наташа Королева
Тарзан и Наташа Королева. Скриншот: instagram.com/koroleva__star

Напомним, недавно пара выпустила совместный трек «Гори, гори». Съемки клипа проходили на Занзибаре, где они успели побывать осенью прошлого года. Там проходила запись реалити-шоу «Племя».

Недавно Королева и Тарзан побывали в Майами. В США у артистки живет мама – Людмила Порывай. В феврале она отметит свой 75-летний юбилей.

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