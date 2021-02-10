Яркая модница: Клава Кока пришла на ТВ в меховых неоновых туфлях и розовом жакете

24-летняя певица Клава Кока в последнее время набирает обороты популярности. Крутой взлет к звездному олимпу она совершила этим летом, исполнив с Даней Прытковым (Niletto) хит «Краш».
После этого девушка смогла себе позволить отдых в Голливуде и на Гавайях, а своему папе подарить новенький авто. Блондинка исполнила давнюю мечту родителя, да и свою, она призналась, тоже. Певица выросла в простой многодетной семье, поэтому отец даже слегка прослезился, не ожидая такого щедрого подарка от дочки.
Теперь Клава — одна из самых популярных артисток среди молодежи, а телевизионные проекты с радостью приглашают ее к участию. Накануне она засветилась в программе ТНТ «Двое на миллион», где предстала в компании Регины Тодоренко.
Специально для шоу Кока составила заметный аутфит, который оценили не только ее преданные поклонники, но и профессиональный стилист Элла Маковей.
«Клава выбрала актуальное прочтение трендов 90-х. Удлиненный ярко-розовый клетчатый пиджак перехвачен на талии черным ремнем из ткани. Ярко-зеленые остроносые туфли-лодочки из искусственного меха создают игру контрастов вместе с пиджаком, добавляют в образ нотку юмора.
А укороченные леггинсы-велосипедки в 90-х были must have. В целом образ получился ярким и стилистически продуманным», — заметила эксперт в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro.
Справка Teleprogramma.pro
Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.