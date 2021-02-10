Яркая модница: Клава Кока пришла на ТВ в меховых неоновых туфлях и розовом жакете

24-летняя певица Клава Кока в последнее время набирает обороты популярности. Крутой взлет к звездному олимпу она совершила этим летом, исполнив с Даней Прытковым (Niletto) хит «Краш».

После этого девушка смогла себе позволить отдых в Голливуде и на Гавайях, а своему папе подарить новенький авто. Блондинка исполнила давнюю мечту родителя, да и свою, она призналась, тоже. Певица выросла в простой многодетной семье, поэтому отец даже слегка прослезился, не ожидая такого щедрого подарка от дочки.

Теперь Клава — одна из самых популярных артисток среди молодежи, а телевизионные проекты с радостью приглашают ее к участию. Накануне она засветилась в программе ТНТ «Двое на миллион», где предстала в компании Регины Тодоренко.

Специально для шоу Кока составила заметный аутфит, который оценили не только ее преданные поклонники, но и профессиональный стилист Элла Маковей.

«Клава выбрала актуальное прочтение трендов 90-х. Удлиненный ярко-розовый клетчатый пиджак перехвачен на талии черным ремнем из ткани. Ярко-зеленые остроносые туфли-лодочки из искусственного меха создают игру контрастов вместе с пиджаком, добавляют в образ нотку юмора. А укороченные леггинсы-велосипедки в 90-х были must have. В целом образ получился ярким и стилистически продуманным», — заметила эксперт в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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