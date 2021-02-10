Натуральная красота: молодая жена Николаева показала себя без макияжа

Недавно Юлия Проскурякова и Игорь Николаев отдыхали в Майами. Там у музыканта живет старшая дочь от первого брака – 42-летняя Юлия.

Теперь же молодая жена артиста вернулась в Москву и приступила к репетициям в театре. В своем микроблоге она поделилась снимком, на котором запечатлелась без макияжа и в свитере лавандового оттенка.

Напомним, Юлия успевает заниматься не только театром. Она также увлекается музыкой и пишет стихи. В браке с Николаевым Проскурякова более десяти лет. Они воспитывают дочь Веронику, которой осенью прошлого года исполнилось пять лет.

В канун нового года семья записала песню «Я люблю эту зиму», которую исполнила всем составом.

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