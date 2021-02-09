А Агата в курсе? Мирослава Карпович сходила в цирк с детьми Павла Прилучного

Слухи о расставании Павла Прилучного и Мирославы Карпович появляются с той же регулярностью, что и доказательства того, что пара все еще вместе.

Очередное подтверждение тому, что роман Павла и Мирославы продолжается, предоставили анонимные пользователи Сети, увидевшие парочку в минувшие выходные в цирке на проспекте Вернадского.

Карпович и Прилучный на представление, разумеется, пришли не сами. Они привели детей актера — восьмилетнего Тимофея и четырехлетнюю Мию.

Примечательно, что снимок, доказывающий, что компания вместе отлично провела время, появился в телеграм-канале «Курятник».

Поставил ли Прилучный в известность о совместном с новой возлюбленной культпоходе маму малышей Агату Муцениеце, неизвестно. Между тем прецеденты, когда Карпович и Прилучный куда-то отправлялись с Мией и Тимофеем, не сообщив Агате, уже случались.

Минувшим летом Павел и Мирослава вместе с детьми отдыхали в Ялте. Раздраженная Муцениеце тогда в комментариях дала понять, что не знала о присутствии Карпович в Крыму. Мол, она отпускала сына и дочку отдыхать с папой.

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