И стрижка под мальчишку: Карпович в черном пальто и на каблуках показала стройные ноги

Мирослава Карпович прославилась, когда снялась в сериале «Папины дочки». Девушка играла одну из самых старших дочек главного героя. После окончания проекта свою актерскую карьеру она продолжила в театре, но также упор сделала на модельный бизнес. Долгое время о ней мало что было известно, но год назад после развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный был замечен с Мирославой. Они вместе отдохнули в Крыму.

И вот уже полгода звезда «Мажора» живет с новой возлюбленной, но старается скрывать их отношения. При этом пару несколько раз видели в супермаркетах, а также актриса проводит время с детьми Павла от первого брака. Примечательно, что Муцениеце недавно нарастила волосы, чтобы выглядеть женственнее для роли. А вот Карпович сделала короткую стрижку под мальчика. При этом она старается подчеркивать свою стройность.

В соцсети Мирослава решила похвастаться своим новым образом. Девушка нарядилась для прогулки. Модель подчеркнула хрупкую фигуру лосинами и добавила джемпер камуфляжной расцветки. Поверх она накинула черное пальто с кожаными рукавами. Завершали образ ботильоны на каблуке.

«Солдат Джейн», — написала артистка. «Папин бродяга, мамин симпатяга», — пошутила она.

Поклонники посчитали, что девушка нарядилась для Прилучного. Они играют в одном спектакле и зачастую гуляют вместе. Пользователи Сети поразились тому, какой стройной стала Мирослава.

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