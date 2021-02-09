«Ох… Какая порода!»: Асмус в бежевом свитере и мини-юбке запечатлелась с питомцем

Звезда театра и кино рассказала, что она – хозяйка нелающей собаки.

Кристина Асмус в прошлом году решилась на серьезные перемены в личной жизни. Спустя восемь лет брака с Гариком Харламовым актриса объявила о решении расстаться. Причем, так захотели оба супруга, и решение было полностью обоюдным.

Сейчас актриса свободна от отношений, воспитывает семилетнюю дочь от Харламова Настю, а также заботится о домашнем питомце необычной породы.

«Ох…какая порода!!!! Какая стать, осанка…. Это я не про себя, я про собаку! Это басенджи, нелающая собака», — объяснила звезда.

Асмус запечатлелась с любимцем, позируя в бежевом свитере, мини-юбке и грубых черных ботфортах.

Оказалось, что рыжий хвостик живет у актрисы дома уже 7 лет, и до этого Кристина ни разу не слышала о подобной нелающей породе собак. Девушка перечислила не только достоинства, но и недостатки питомца, среди которых – очень частое умывание.

«Делает это так громко, что моментально просыпаешься», — признается звезда. И добавляет: «Да, я иногда сплю с собаками».

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