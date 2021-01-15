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Яркая модница: дочка Асмус и Харламова появилась в кинотеатре в алой шубке из эко-меха

Семилетняя Настя растет красавицей и умницей, стремится быть стильной и нарядной.

Яркая модница: дочка Асмус и Харламова появилась в кинотеатре в алой шубке из эко-меха
Кристина Асмус с дочкой Настей. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Единственная дочка Гарика Харламова и Кристины Асмус в начале января отметила свой 7-й день рождения. К празднику девочка готовилась основательно – долго выбирала платье, сходила с мамой в салон красоты и навела лоск. Само торжество прошло весело и очень пышно. На нем присутствовали оба родителя девочки, которые в прошлом году оформили развод.

Накануне семья воссоединилась вновь. Харламов сводил бывшую жену с любимой дочкой в кино на продолжение сказки «Последний богатырь», в которой «играет» Колобка. Юная модница Настя Харламова облачилась в красную шубку с английским воротником, прямые джинсы и яркие кроссовки.

Сама Асмус по поводу тяги дочки к моде и красоте отмечала, что мамин голос на шопинге уже не решает – семилетняя девочка стала разбираться в том, что ей по-настоящему нравится, и делает стильный выбор сама.

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