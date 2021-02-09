Длинноногая нимфа: 59-летняя Екатерина Андреева запечатлелась на сеновале в тулупе на голое тело

Телеведущая обожает париться в бане и часто посещает аутентичные места в Подмосковье.

Ведущая программ на Первом канале, 59-летняя Екатерина Андреева выглядит невероятно молодо. Звезда экрана тщательно следит за собой, своей фигурой и привычками, и убеждена, что парение в бане позволяет поддерживать себя в тонусе. Поэтому красавицу регулярно можно видеть с вениками – девушка делится тематическими фотографиями в своем микроблоге.

На этот раз Андреева отправилась в Репино, в местные бани. После парной телеведущая накинула тулуп на голое тело и позировала на сеновале с березовыми вениками.

«Кажется, я куплю такой тулупчик. Очень он мне понравился. В холоде, после парения, ты как в домике. И тепло свежих веников дооооолго держится, не давая всякой гадости прилипнуть. Как в прямом, так и в переносном смысле», — призналась звезда экрана.

Подписчики при виде красавицы Андреевой пришли в восторг. Они поспешили отметить в комментариях:

«Невероятная!», «Картина как из прошлого века», «Дитя природы!», «Красотка нереальная!!!», «Екатерина, вы необыкновенная, восхищаюсь Вами, обожаю», «Катя красавица», — пишут некоторые.

Андреева обожает путешествовать и старается посещать парилки в тех местах, где отдыхает. Новый год теледива встретила в горах Республики Алтай, искупавшись в местной тайге в термальных источниках.

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