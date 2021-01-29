59-летняя Екатерина Андреева продефилировала по отелю в серебристой дубленке и платье плиссе с лампасами

Звезда экрана отправилась в Санкт-Петербург, чтобы посетить один из театров культурной столицы.

Екатерина Андреева уже 20 лет является лицом Первого канала. Звезда является телеведущей, и регулярно рассказывает зрителям о событиях в стране и мире – она ведет информационную программу «Время». В свои 59 лет Андреева выглядит невероятно молодо. И не скрывает своих секретов красоты, а щедро делится ими в своем микроблоге.

К тому же, Андреева обожает путешествовать. Даже когда все границы были закрыты, она черпала вдохновение на Алтае, Камчатке или в Крыму. Сейчас теледива отправилась в Санкт-Петербург с подругами, и целью этой поездки стала культурная программа – звезда экрана решила посетить один из театров Северной столицы.

Для выхода в свет Андреева облачилась в платье плиссе с лампасами свободного кроя. Поверх него телеведущая надела укороченную дубленку серебристого оттенка. А на голове Екатерины красовалась шапочка с помпоном. Звезда красиво продефилировала по отелю, направляясь в театр.

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