«Прихожу в ступор от того, что происходит»: Алена Ашмарина заговорила об отцах своих дочерей

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Ашмарина — мама четверых девочек. Старшая наследница Алены, Патрисия, появилась в первом браке бизнесвумен, который не сложился.

Дочку Алису Ашмарина родила от отношений с экс-участником «Дома-2» Ильей Григоренко, с ним она рассталась из-за инфантильности молодого человека. А второго января этого года на свет появились дочери-близнецы Алены Ашмариной, их отец оставил молодую женщину, узнав о ее беременности.

Так что она теперь многодетная мама-одиночка. Алена предпочитает не рассказывать о трудностях, лишь иногда дает понять, что ей очень нелегко без мужской поддержки. В Instagram Ашмарина намекнула, что отцы ее дочерей не помогают.

«Я иногда прихожу в ступор от того, что происходит. Я говорю про мужской пол. Вот вы не помогаете своим детям. Так не ставьте палки в колеса. Насколько сложно быть мамочкой, любая меня поймет. Особенно без поддержки мужчины. Это реально очень ответственно и сложно. Но я скажу так! Справедливость есть, и она придет к каждому!» — поделилась Алена Ашмарина.

Кстати, она уже вышла из декрета, контролирует работу своего салона красоты и сама общается с клиентками.

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