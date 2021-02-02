«Наш первый месяц жизни»: мама двойняшек Алена Ашмарина запечатлелась с четырьмя дочками

Экс-участница «Дома-2», которая одна растит малышек, призналась, что она невероятно счастлива.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», бизнес-леди Алена Ашмарина одна воспитывает четырех дочек. Две младшие наследницы владелицы Салона красоты появились на свет второго января этого года. Так что, в этот вторник, второго февраля, Алена Ашмарина отмечает первый день рождения близнецов Арианы и Авроры.

В честь такого события Алена Ашмарина сделала первые семейные фото, на которых запечатлелась с грудными Арианой и Авророй и старшими дочками Патрисией и Алисой. Прекрасными кадрами Алена поделилась в Instagram. На одном из снимков Патрисия и Алиса нежно целуют младших сестренок.

«Сегодня наш первый месяц жизни и маленькая дата! Уже как целый месяц мы вместе с нашими куколками! Как быстро летит время. Как счастлив этот момент! Как мы бессмертны и сильны благодаря нашим детям!» — написала под фото многодетная мама.

Подписчики Алены Ашмариной поздравили ее с днем рождения двойняшек. Они признаются, что восхищаются самоотверженностью молодой женщины, которая в одиночку справляется со всеми трудностями.

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