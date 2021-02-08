Ольга Бузова в «бабушкиной» шубке и с сумкой-«пельменем» прогулялась с мамой по Москве

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова в минувшие выходные принимала у себя в гостях маму, живущую в Санкт-Петербурге. Ирина Александровна сумела вырваться ненадолго к дочерям — сейчас женщина много времени проводит со своей тяжело больной мамой, бабушкой Ольги Бузовой.

Чтобы отвлечь Ирину Александровну от дурных мыслей, теледива устроила для нее необычный уикенд. Мама и дочка много общались и гуляли по зимней Москве.

Для променада Ольга Бузова выбрала нестандартный для себя наряд. Всегда одетая подчеркнуто женственно, на этот раз звезда предпочла облачиться в неброский лук, которая нивелирует гендерную принадлежность. На это обстоятельство обратила внимание модный эксперт сайта Teleprogramma.pro Элла Маковей.

«Стиль Ольги Бузовой на фото можно смело назвать «нормкор», — отметила Элла Маковей в беседе с Teleprogramma.pro. — Комфортный и «ужасный» стиль молодежи современных 20-х. Треники, худи с камуфляжным принтом, вышедшие в тираж ugly кроссовки, укороченная «бабушкина» шубка и трендовая сумка-«пельмень» на золоченой цепочке от известного бренда».

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей, стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер, прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), образование высшее.

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