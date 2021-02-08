Детали решают: Бузова дополнила пиджак и шорты лоферами в носочках на грубой подошве

Поющая телеведущая Ольга Бузова недавно рассталась с бойфрендом Давидом Манукяном, с которым демонстрировала настоящую идиллию в отношениях. Пара встречалась больше года, и на первый взгляд, казалось, что дело идет к свадьбе. Однако, через некоторое время после своего дня рождения Бузова объявила о разрыве с блогером, обвинив его в изменах и рукоприкладстве.

Сейчас телеведущая возвращается в привычный ритм, регулярно выходя в эфир на телеканале ТНТ. После закрытия «Дома-2» она не осталась без работы и теперь ведет остросоциальное ток-шоу «Бородина против Бузовой». Накануне девушка появилась на съемках в стильном прикиде: пиджаке поверх миниатюрного кроп-топа, шортах и лоферах на грубой подошве, которые надела на носочки.

Подписчики усыпали любимицу комплиментами. Многие заметили, что после расставания с Манукяном телеведущая расцвела.

«Олечка!!!! ты после этого всего стала намного лучше, Ты конечно плохой никогда не была, но все же. Ты большой молодец», «Красотка», «Ух, кэжуал… ну я как всегда, не могу отвести глаз», «Шикарная», «Вау!!!», — пишут фолловеры.

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