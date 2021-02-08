«Ему со мной никогда не скучно»: Яна Кошкина в одной рубашке подразнила поклонников откровенным декольте

Звезда шоу «Однажды в России» не скупится на пикантные кадры, чем приводит в восторг своих фолловеров в Сети.

30-летняя актриса, телеведущая, звезда шоу «Однажды в России» Яна Кошкина сделала карьеру модели, а затем покорила телевидение. Благодаря своей яркой внешности и пышным формам брюнетка стала воплощать на экране роковых красоток или девушек, не обремененных интеллектом. Сериал «ЧОП» на ТНТ принес ей настоящую славу, позже актриса начала появляться не только в многосерийных, но и полнометражных картинах.

Кошкина активно ведет микроблог в Instagram, делясь с многочисленными поклонниками не только своими мыслями и новостями из жизни и карьеры. Повышенный интерес среди мужской половины фанатов вызывают фотографии, на которых красотка предстает во всей красе. Девушка не стесняясь демонстрирует все лучшее, чем ее наградила природа, в этом ей помогают откровенные декольте и экстремальные мини.

На этот раз красавица предстала на снимке в одной рубашке. Она подразнила поклонников распахнутым декольте, а также длинными стройными ногами, позируя перед камерой.

«Актриса Актрисовна… Зато дома ему со мной никогда не скучно», — подписала Кошкина фотографию.

Поклонники в комментариях не только усыпали любимицу комплиментами, но и стали гадать, кому же не дает скучать Кошкина. Многие припомнили Гарика Мартиросяна: якобы, по слухам, у жгучей брюнетки с ним давний роман.

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