В белоснежной норковой шубе до пят: Сенчукова показала архивное фото с венчания с Рыбиным

Творческий и семейный дуэт Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой по праву считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Пара вместе уже четверть века, в 1998 году Рыбин и Сенчукова вступили в брак, в 1999 году появился на свет из сын Василий, а через десять лет музыканты скрепили свой союз, произнеся клятву любви и верности перед Богом.

Наталья Сенчукова в Instagram напомнила поклонникам о том прекрасном зимнем дне, когда она и Виктор Рыбин отправились к алтарю.

«Сегодня у нас с Виктором годовщина венчания! Двенадцать лет назад!» — поделилась вокалистка.

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Публикацию Наталья Сенчукова сопроводила раритетным снимком, на котором запечатлена вместе с мужем в момент входа в храм. Виктор Рыбина для венчания облачился в черный костюм и белую рубашку, а Наталья Сенчукова – в белоснежную норковую шубу с капюшоном длиною в пол, из-под которой выглядывало платье из органзы.

Поклонники звездного семейства тут же начали поздравлять Наталью и Виктора с годовщиной важного события.

«Поздравляю, на фото вы такие хорошенькие», «Поздравляем! Долгие лета», «Счастья вашему дому!» — высказываются в Сети.

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