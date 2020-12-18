«У меня новая прическа!»: 50-летняя Сенчукова показала свое бьюти-преображение

К концу года многие звезды шоу-бизнеса стремятся сменить имидж и войти в Новый год преображенными. К примеру, кардинально изменила цвет волос актриса Наталия Медведева. Звезда юмористического шоу Comedy Woman, которую многие привыкли видеть брюнеткой, вдруг решилась перекраситься в рыжий.

Впервые изменила оттенок на волосах и Кристина Асмус, только не по своей воле – того потребовало искусство. Девушка полностью поменяла имидж, став брюнеткой с каре и челкой.

Накануне преобразилась и певица Наталья Сенчукова. Звезда 90-х показала результат похода в салон красоты и сообщила поклонникам:

«У меня новая прическа!», — сообщила поклонникам звезда.

Жена музыканта Виктора Рыбина освежила стрижку, а также сделала легкие локоны. Многие поклонники поспешили заметить, как помолодела с новой прической их любимица:

«Вам невероятно идет! Просто девчушка лет 25-ти», «Минус 20!», «Красотка», «Наталья, очень красиво. К новому году — новая прическа и новое все», «Как Вам удается, так выглядеть, поделитесь секретом молодости», «Очень задорно», — пишут в комментариях.

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